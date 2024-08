Unfall bei Deizisau: Auf der Bundesstraße am Steuer eingenickt

1 Die Polizei ist am Sonntag zu einem Unfall auf der Bundesstraße 10 bei Deizisau gerufen worden. Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 10 bei Deisziau nach Angaben der Polizei am Steuer seines Wagens eingenickt. Obwohl der Beifahrer beherzt eingriff, ließ sich eine Kollision nicht verhindern.











Auf rund 35 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 10 verursacht hat. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als er auf Höhe von Deizisau am Steuer einnickte und nach links in Richtung Mittelleitplanke geriet.

Beifahrer greift ein

Als der Beifahrer dies bemerkte, griff er ins Lenkrad, um einen Zusammenstoß mit der Leitplanke zu verhindern. Dadurch kam der Wagen auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem Auto einer 32-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.