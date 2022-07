4 Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Ein 62-Jähriger missachtet bei Deggingen die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Der Mann wird in seinem Wagen eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden.















Bei einem Unfall nahe Deggingen (Kreis Göppingen) ist am Freitag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr der 62-Jährige gegen 17.45 mit seinem Citroen die Ditzenbacher Straße entlang.

Beim Abbiegen in die Bundesstraße 466 in Richtung Bad Ditzenbach missachtete er die Vorfahrt eines 36-Jährigen. Dieser war mit seinem Seat auf der B466 in Richtung Geislingen unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte mehrfach um die eigene Achse und beschädigte hierbei das „Willkommen“-Schild der Gemeinde Deggingen. Der Citroen-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.