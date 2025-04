Unfall bei Calw: Autos kollidieren an Kreuzung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Autos kollidieren an Kreuzung – Rettungshubschrauber im Einsatz

7 Der Mercedes landete auf dem Dach. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

Auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidieren am Donnerstag zwei Autos. Ein Mercedes landet auf dem Dach. Der Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.











Zwei Autos sind am Donnerstag auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidiert. Einer der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am Abend sagte.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 17.25 Uhr. Ein Toyota fuhr laut Polizei auf der B296 von Calw-Stammheim kommend in südliche Richtung. Ein Mercedes war auf der Kreisstraße K4302 aus Richtung Holzbronn kommend unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße nahm der Mercedes laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei offenbar dem Twingo die Vorfahrt, beide Fahrzeuge kollidierten.

Der Mercedes landete durch den Unfall auf dem Dach. Der Fahrer kam der Polizei zufolge nicht selbstständig aus dem Fahrzeug, musste aufwendig aus dem Auto befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. Der Fahrer des Twingo erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Unfallstelle bis 20.30 Uhr gesperrt, so die Polizei.

Zum Alter und Geschlecht der Fahrer sowie zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.