Entscheidung des Verwaltungsgerichts Maskenpflicht am Landgericht Tübingen unzulässig

Die Maskenpflicht am Landgericht in Tübingen ist nicht zulässig – dies entschied nun das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Was hinter der Entscheidung steckt und wie der Rechtsanwalt den Eilantrag erklärt.