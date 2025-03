Unfall bei Bissingen im Kreis Esslingen: 19-Jährige landet mit Auto im Graben

Vorfall in Kirchheim unter Teck Seniorin in Krankenhaus schwer verletzt – Mitpatientin im Verdacht

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wird am Sonntagmorgen eine 90-Jährige schwer verletzt in ihrem Zimmer in einem Krankenhaus aufgefunden. Offenbar hat ihre Zimmernachbarin die Frau mit einer Nagelschere angegriffen. Beide Frauen leiden an Demenz.