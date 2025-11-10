Unfall bei Bietigheim-Bissingen: Trümmerfeld nach Zusammenstoß – L1107 zeitweise gesperrt

1 Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 40.000 Euro (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Fiat-Fahrer hat beim Abbiegen einem 40-Jährigen die Vorfahrt genommen. Die Landesstraße zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen musste daraufhin zeitweise gesperrt werden.











Die Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau musste am Montagnachmittag nach einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind, zeitweise gesperrt werden.

VW-Fahrer die Vorfahrt genommen

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 85-jähriger Fiat-Fahrer gegen 14.25 Uhr vom Waldhof kommend nach links in Richtung Löchgau auf die L1107 abbiegen wollen. Hierbei übersah der Mann wohl einen VW, der in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war, und nahm dem 40-jährigen Fahrer die Vorfahrt.

Die beiden Wagen stießen zusammen, was zu einem größeren Trümmerfeld führte. Der 85-Jährige sowie der 40-Jährige wie auch dessen 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Mädchen und ein Junge, die auf der Rückbank im VW saßen, blieben glücklicherweise unverletzt. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, der Schaden beläuft sich auf gut 40.000 Euro.