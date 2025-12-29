Unfall bei Beuren: 57-Jährige kommt mit Auto von Straße ab – verletzt in Klinik gebracht

1 Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bei Beuren (Kreis Esslingen) ist am Montag eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Sie kam mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr eine Böschung herunter.











Bei einem Unfall auf der Weiler Steige bei Beuren (Kreis Esslingen) ist am Montagvormittag eine 57-Jährige verletzt worden, wie schwer war zunächst unklar. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 11.15 Uhr aus unklaren Gründen von der Straße abgekommen.

Ihr VW blieb etwa 25 Meter weiter unten in der Böschung stehen. Sie konnte sich im Anschluss selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen war schwer beschädigt und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar, die Polizei spricht beim Unfallauto von einem wirtschaftlichen Totalschaden.