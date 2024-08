Unfall bei Baltmannsweiler: 82-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus – Polizei sucht Zeugen

1 Ein Rettungshelikopter brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er am vergangenen Wochenende starb. Foto: SDMG/SDMG /

Knapp zwei Monate nach einem Unfall zwischen Hohengehren und Baltmannsweiler ist ein damals verletzter 82-Jähriger im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. Er wurde von einem Unbekannten angefahren, danach ergriff dieser die Flucht.











Mehrere Wochen nach einem Unfall in Hohengehren (Kreis Esslingen) ist ein 82-jähriger Radfahrer an den Folgen des Unfalls verstorben. Im Zuge dieser Mitteilung bittet die Polizei erneut um Zeugenhinweise, weil der Unfallverursacher nach seiner Flucht im Juni weiterhin unbekannt ist.

Auch Zeugen vom Hörensagen, gegenüber denen sich zum Beispiel der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin gegebenenfalls offenbart haben könnte, werden gebeten sich per Telefon 07 11 / 39 90 420 oder Mail unter esslingen.vd.eg-kreisel@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden, so eine Sprecherin

Das Fahrrad des 82-Jährigen. Foto: SDMG/SDMG /

Bereits am 24. Juni war ein 82-Jähriger im Kreisverkehr an der Landesstraße 1150 bei Hohengehren von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Wagen, ein silberfarbener Mercedes der B-Klasse mit Waiblinger Zulassung fuhr gegen 15.10 Uhr von Baltmannsweiler kommend in den Kreisverkehr und nahm dem 82-Jährigen, der dort bereits fuhr, die Vorfahrt.

Die Unfallstelle zwischen Baltmannsweiler und Hohengehren. Foto: SDMG/SDMG /

Dann flüchtete der oder die Unbekannte in Richtung Hohengehren, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Samstag erlag er dort seinen Verletzungen.