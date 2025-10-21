Unfall bei Aichwald: 27-Jähriger weicht Rehen aus und fährt gegen Baum – schwer verletzt

1 Der Mann wich Rehen aus und prallte gegen einen Baum. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall bei Aichwald ist am Montagabend ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Er war gegen einen Baum geprallt, nachdem er auf der Straße Rehen ausgewichen war.











Ein 27-jähriger Mann ist am Montagabend bei Aichwald (Kreis Esslingen) auf der Landesstraße 1201 schwer verletzt worden. Laut Polizei hat er gegen 23 Uhr mit einem Ford Transit mehreren Rehen ausweichen müssen, er verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Es kam zwar zu keiner Kollision mit den Tieren, doch der Fahrer kam nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien.

Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Ford wurde abgeschleppt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme bis 1.30 Uhr in der Nacht teilweise gesperrt.