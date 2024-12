Unfall bei A 8 Auffahrt Neuhausen: 48-Jähriger verliert Kontrolle über Audi und fährt über Verkehrsinsel

1 Die Feuerwehr rückte mit 15 Feuerwehrleuten aus, um ausgelaufenes Öl aufzunehmen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Bei einem Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) sind am Montag kurz vor Mitternacht Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte aus.











Bei einem Unfall auf der Anschlussstelle der A8 bei Neuhausen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend die Ölwanne eines Audi aufgerissen. Zuvor war der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei.

Demnach fuhr ein 48-Jähriger am Abend gegen 23.50 Uhr auf der Landesstraße 1204, als er schließlich an der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Karlsruhe von der Straße abkam. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und streifte eine Ampel, wobei die Ölwanne seines Audi offenbar aufriss. Der Wagen musste im Anschluss abgeschleppt werden, während die Feuerwehr die ausgelaufene Flüssigkeit mit 15 Einsatzkräften beseitigte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.