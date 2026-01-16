Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Polizei mehrere Verletzte. Der Bereich rund um den Unfallort ist für Rettungskräfte gesperrt.
Hamburg - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg sind nach Polizei-Angaben mehrere Menschen verletzt worden. Der Bereich Neuhöfer Damm und Übergang zur Köhlbrandbrücke am Hafen wurde für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichteten mehrere Medien über den Unfall.