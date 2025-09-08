Unfall B10 bei Plochingen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

1 Ein Motorradfahrer und eine 14 Jahre alte Beifahrerin sind infolge eines Unfalls auf der B10 verletzt worden. Foto: IMAGO/pictureteam

Infolge eines Unfalls am Sonntagabend auf der B10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.











Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B10 bei Plochingen verletzt worden. Ursache war demnach der Zusammenstoß mit einem Auto.

Dem Bericht zufolge war eine 19-Jährige gegen 19 Uhr mit einem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Querspange Plochingen habe sie mit ihrem Fahrzeug auf die rechte Spur wechseln wollen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden Motorrad eines 47-Jährigen gekommen.

Motorradfahrer und 14-Jährige werden ins Krankenhaus gebracht

Dieser und seine 14 Jahre alte Mitfahrerin stürzten laut Polizei daraufhin von der Maschine. Der Motorradfahrer habe nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten, seine Mitfahrerin leichte.

Beide seien vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden durch den Unfall schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.