1 Bei einem Unfall in Reichenbach wurde eine Seniorin schwer verletzt. Foto: / Carsten Rehder

Schwere Verletzungen hat am Samstagvormittag eine 76-Jährige erlitten, die in Reichenbach von einem Auto angefahren wurde. Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr auf dem Recyclinghof. Der 26-jährige Fahrer eines Toyota Corolla hatte demnach beim Rückwärtsfahren die Seniorin übersehen, die sich hinter dem Auto befand. Die 76-jährige Fußgängerin stürzte durch den Aufprall zu Boden und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Toyota des 26-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro.