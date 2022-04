Betrunkener verliert Kontrolle über BMW und rast in Lkw

6 Von dem BMW ist nicht mehr viel zu erkennen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Am Donnerstag kommt es auf der A8 bei Dornstadt zu einem schweren Unfall, bei dem ein BMW in einen Lkw rast. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Es stellt sich danach heraus, dass er betrunken ist.















In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet sich um kurz vor 0.45 Uhr bei Dornstadt ein schwerer Unfall. Der Fahrer eines BMW wird dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei soll ein 36-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit auf der A8 in Richtung München unterwegs gewesen sein. Im Bereich des Parkplatzes Scharenstetten streifte er wohl zunächst die Mittelleitplanke und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Danach geriet der BMW nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite. Von dort wurde der BMW abgewiesen und prallte gegen den Auflieger eines Sattelzuges.

Rettungskräfte bergen den schwer verletzten Fahrer

Dieser stand im Bereich der Parkplatzeinfahrt. Durch den Aufprall schob es den Sattelzug noch leicht auf einen weiteren vorausstehenden Sattelzug. Die beiden Lasterfahrer, die in ihren Fahrzeugen schliefen, blieben unverletzt. Der BMW schleuderte weiter über die Autobahn und kam an einem Erdwall zum Stehen.

Einsatz- und Rettungskräfte rückten an und bargen den schwer verletzten Fahrer aus seinem BMW. Einsatzkräften gegenüber erwähnte der BMW-Fahrer, dass sich in dem Fahrzeug wohl noch eine weitere Person befunden haben soll. Im Bereich der Unfallstelle wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Durch die Suchmaßnahmen und weitere Ermittlungen konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden, dass sich eine weitere Person im BMW befand. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der 36-Jährige allein in seinem Auto unterwegs war. Der 36-Jährige war alkoholisiert. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.