Unfall auf der B464 bei Böblingen: Drei Fahrzeuge stoßen zusammen - zwei Personen verletzt

5 Am Freitag ist es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B464 gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Warum genau ein 33-Jähriger am Freitag auf der B464 auf einen vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren ist, ist noch unklar. Fest steht: zwei Menschen wurden dabei verletzt, der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.











Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag auf der B464 zwischen Böblingen und Holzgerlingen ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger um 14 Uhr in seinem Mercedes G500 auf der Bundesstraße von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen gefahren. In seinem Auto saßen auch zwei Kleinkinder. Kurz nach der Einmündung zur Tübinger Straße fuhr der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf den vorausfahrenden Mercedes EQE 300 eines 30-Jährigen auf. Der EQE wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm fahrenden Peugeot eines 60 Jahre alten Mannes geschoben.

Richtungsfahrbahn Böblingen zeitweise gesperrt

Der 30-Jährige und der 60-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Letzterer konnte vor Ort medizinisch versorgt werden, der Jüngere kam in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige sowie die beiden ein- und fünfjährigen Kinder blieben unverletzt.

Beide Mercedes-Benz mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Böblingen bis etwa 16 Uhr ab. Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie mehrere Streifenwagen der Polizei. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.