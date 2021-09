7 Auf der B313 wurde ein Fußgänger von einem Taxi erfasst. Foto: 7aktuell/Daniel Jüptner

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Taxifahrer auf einer Bundesstraße einen Fußgänger erfasst. Er starb bereits am Unfallort.

Nürtingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 1:40 Uhr morgens ein 18-jähriger Mann auf der zweispurigen Bundesstraße B313 von einem 56-jährigen Taxifahrer erfasst und verletzte sich dabei tödlich. Das Taxi war Richtung Metzinger Straße unterwegs. Wieso der 18-Jährige sich auf der Fahrbahn befand, ist momentan noch unklar. Hinzu kommt, dass nur wenige hundert Meter vom Unfallort, auf Höhe des Einkaufszentrum Meistermax, sich eine Fußgängerampel befindet. Laut angaben der Polizei erfasste das Taxi den Mann frontal und schleuderte ihn auf die Fahrbahn.

Trotz Reanimationsmaßnahmen und einem Großangebot an Rettungskräften, starb der Fußgänger noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Fahrer musste seelsorgerisch betreut und versorgt werden. Die Bundesstraße wurde durch den Einsatz voll gesperrt und Spezialisten der Polizei nahmen schon vor-ort die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.