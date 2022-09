Endometriose-Symposium auf den Fildern Rat und Hilfe für betroffene Frauen

Zum Tag der Endometriose am 29. September gibt es in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ein großes Symposium. Organisiert wird es von einer Frau, die selbst an der Krankheit leidet und die Selbsthilfegruppe „Endo Ladies“ gegründet hat.