Unfall auf der B14 in Stuttgart

3 Auf der B14 in Stuttgart ereignete sich ein Unfall. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

In Stuttgart-Mitte kollidiert ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer zunächst mit einem Opel und kracht dann gegen den Mast der Tunnelsignalanlage. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar.

Stuttgart-Mitte - Auf der B14 in Stuttgart-Mitte ist ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer mit seinem Auto gegen den Mast der Tunnelsignalanlage gekracht und wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei meldet, war der 23-Jährige mit seinem Renault ZOE gegen 20.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der B14 in Richtung Stuttgart-Süd unterwegs. Auf Höhe der Marktstraße kollidierte er mit dem rechts neben ihm auf dem Ausleitungsfahrstreifen fahrenden Opel Insignia einer 24-Jährigen und krachte daraufhin gegen den Mast der Tunnelsignalanlage, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand.

An dem Renault entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro, an dem Opel von circa 3000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.