Unfall auf der B10 in Esslingen: Suzuki-Fahrerin verursacht Unfall mit fünf Fahrzeugen – 20.000 Euro Schaden

1 Auf der B10 in Esslingen kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Auf der B10 in Esslingen kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Autos müssen abgeschleppt werden. Wie es dazu kam.











Eine Suzuki-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen auf der B10 in Esslingen einen folgenschweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 40-Jährige kurz nach 8 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Vogelsangbrücke fuhr sie einem vorausfahrenden Ford ins Heck. Die Polizei geht davon aus, dass Unachtsamkeit der Grund war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen vorausfahrenden Toyota geschoben. Dieser wiederum schob zwei vorausfahrende Mercedes-Benz auf. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei niemand. Vier der fünf Autos mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar. Für den Abtransport der Fahrzeuge musste die Bundesstraße anschließend für etwa eine Dreiviertelstunde vollständig gesperrt werden.