1 Die beiden Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Autos sind am Montagabend auf der B10 bei Esslingen zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.















Link kopiert

Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 10 entstanden, teilt die Polizei mit. Ein 38-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Adenauerbrücke wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah den dort fahrenden Wagen eines 36 Jahre alten Mannes.

Auto prallt auf B10 bei Esslingen gegen Mittelleitplanke

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und prallte gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.