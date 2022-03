1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe der Anschlussstelle Zell zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen die Leitplanke gekracht.















Auf der B10 hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 5.55 Uhr fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart und kam auf Höhe der Anschlussstelle Zell (Kreis Esslingen) nach links von der Fahrbahn ab.

Dort prallte er gegen die Leitplanke und streifte an dieser mehrere Meter entlang, bevor er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.