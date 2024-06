Unfall auf der B 313 bei Nürtingen: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

1 Ein schwerer Unfall ist am Samstagmittag in Nürtingen geschehen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein schwerer Unfall ist am Samstagmittag auf der B 313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) geschehen. In der Folge sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Außerdem war die Bundesstraße zeitweise gesperrt.











Eine Frau ist infolge eines Unfalls am Samstag auf der B 313 zwischen Nürtingen und Großbettlingen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 46-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen. In einer Rechtskurve, etwa 300 Meter nach der Einmündung der Straße „Im breiten Löhle“, sei sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und habe hierbei frontal das entgegenkommende Auto eines 59-Jährigen touchiert.

Frau wird aus Auto befreit

Die 46-Jährige musste dem Bericht zufolge von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der andere Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 40 000 Euro. Die Fahrbahn sei durch den Unfall stark verschmutzt und für die Reinigungsarbeiten zweieinhalb Stunden gesperrt worden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen gekommen sei.