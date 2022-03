1 Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht Foto: dpa/Andre0as Gebert

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmorgen ein Autofahrer verletzt. Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße musste bis kurz vor neun Uhr gesperrt werden.















Link kopiert

Am Dienstagmorgen ist es gegen 4.40 Uhr auf der B 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) in Richtung Göppingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Sprinter auf einen Anhänger eines vorausfahrenden 54-jährigen LKW-Fahrers auf. Dabei verkeilte sich der vordere Teil des Sprinters unter dem Anhänger und wurde noch etwa 150 Meter mitgezogen, bevor beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen stehen blieben. Der 18-Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Aufnahme des Unfalls und der Reinigungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße bis kurz vor neun Uhr von der Polizei gesperrt.