1 Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 18 000 Euro. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch auf der B 10 zwischen Reichenbach (Kreis Esslingen) und Ebersbach unterwegs, als sie auf einen Lastwagen auffährt. Die Unfallursache ist noch unklar.















Schwere Verletzungen hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 34 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der B 10 erlitten. Die Frau war kurz vor elf Uhr mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Göppingen unterwegs. Im Kurvenbereich zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Ebersbach fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und streiften die Leitplanken. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, der gleichaltrige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18 000 Euro. Der rechte Fahrstreifen blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 12.50 Uhr gesperrt.