Unfall auf der A8: Vier Menschen verletzt – darunter ein Kleinkind

1 Mit dem Hubschrauber wurde eine verletzte Person ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab. Mehrere Menschen werden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.











Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A8 verletzt worden. Drei Insassen erlitten laut Polizei schwere Verletzungen - darunter ein Kleinkind. Das Auto sei kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-West von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen zusammengestoßen, hieß es. Danach sei das Fahrzeug auf der rechten Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Ein vierjähriges Kind und zwei Erwachsene erlitten demnach schwere Verletzungen. Eine Frau sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Der 19 Jahre alte Fahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Laut einer Polizeisprecherin war kein weiterer Wagen an dem Unfall beteiligt. Wegen des Unfalls musste die A8 in Richtung Stuttgart teilweise gesperrt werden. Es habe bis zu vier Kilometer Stau gegeben, so die Sprecherin.