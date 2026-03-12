Unfall auf der A8 bei Wendlingen: BMW-Fahrer verliert bei Regen Kontrolle und prallt in Leitplanken

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: David Breidert - stock.adobe.com

﻿Ein 24 Jahre alter Mann ist am Mittwoch kurz nach 23 Uhr mit seinem BMW auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim/Teck-West verunglückt. Der junge Fahrer war in Richtung Ulm unterwegs und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Der BMW geriet demnach auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und prallte frontal gegen die Mittelleitplanken. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich auf der mittleren und rechten Spur zum Stehen. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Reifen fast ohne Profil – Totalschaden am Unfallauto

Bei der Untersuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die Hinterreifen des Wagens fast komplett abgefahren waren, die Profiltiefe lag unter einem Millimeter. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Wagen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wegen des geringen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit kam es in der Folge nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Wendlingen war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.