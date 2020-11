Diskussion um Ritterstraße in Esslingen Bauarbeiten für Umwandlung in eine Fußgängerzone beginnen

Am Montag starten die Bauarbeiten in der Ritterstraße – sie wird in eine Fußgängerzone umgewandelt. Zunächst probeweise. Von einem Ende des Parksuchverkehrs und mehr Aufenthaltsqualität spricht die Stadt Esslingen. Doch der ohnehin schon gebeutelte Einzelhandel befürchtet Nachteile.