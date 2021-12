1 Der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer kam am Montagmorgen auf der Autobahn 8 mehrmals von der Fahrbahn ab. Foto: picture alliance / Stefan Puchne

Bei einem Unfall ist am Montag auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Schaden in Höhe von 60 000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hatte offenbar gesundheitliche Probleme.















Köngen - Am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr ist ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Richtung München mehrmals von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann streifte im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen zunächst einen Lastwagen, der auf dem Seitenstreifen stand. Anschließend beschädigte er mit seinem Fahrzeug zwei Warnbaken und mehrere Schilderständer.

Der 47-Jährige kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Betonwand, zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Vermutlich beim Versuch gegenzulenken, geriet er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Leitplanke. Schließlich kam der 47-Jährige erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und dort zum Stehen. Weil ein Autofahrer einem Schilderständer nicht mehr ausweichen konnte, wurde auch dessen Fahrzeug leicht beschädigt.

Der Polizei zufolge hatte der Unfallverursacher offenbar gesundheitliche Probleme. Der 47-Jährige wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 60 000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.