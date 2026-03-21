Unfall auf dem Kurpfalzring: Motorradfahrer stürzt von Eisenbahnbrücke in Heidelberg

1 Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Foto: Rene Priebe/dpa

Bei einem Unfall in Heidelberg verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stürzt von einer Brücke. Er kommt mit schweren Verletzungen davon.











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Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heidelberg von einer Eisenbahnbrücke gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer war demnach am frühen Morgen auf dem Kurpfalzring in Richtung Wieblingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er sei auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Leitplanke geprallt.

Motorrad in zwei Teile gerissen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen. Anschließend sei der Fahrer im Bereich einer Eisenbahnüberführung in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Kurpfalzring wurde in beide Richtungen gesperrt. Auch der Schienenverkehr in dem Bereich war unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.