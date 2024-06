Unfall auf Berkheimer Aufstiegstraße: Motorradfahrer stürzt und schlittert in den Gegenverkehr

1 Bei dem Unfall auf der Berkheimer Aufstiegstraße wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Foto: 7aktue/l

Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntag kurz nach 15 Uhr auf der Berkheimer Aufstiegstraße zwischen dem Abzweig Sirnau und Berkheim. Laut Polizei kam er bergauf Richtung Ostfildern fahrend in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zu Fall. Daraufhin schlitterte er mit seinem Motorrad über zwei Warnbaken zwischen den Fahrspuren und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Personenwagen. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Berkheimer Aufstiegstraße war in Fahrtrichtung Esslingen bis 17.15 Uhr gesperrt.