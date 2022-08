1 Den entstandenen Schaden an Auto und Leitplanken schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 7.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Weil er offenbar bei starkem Regen am Montagabend zu schnell unterwegs war, ist ein Autofahrer auf der B313 bei Unterensingen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen und gegen Leitplanken gefahren.















Ein 19-jähriger ist am Montagabend auf der B313 bei Unterensingen von der Fahrbahn abgekommen und in Leitplanken gekracht. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war er wohl auf der nassen Straße viel zu schnell unterwegs gewesen. Nach den Angaben war der Fahranfänger gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Auffahrt zur A8 kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in die Leitplanken.

Auto dreht sich mehrmals um eigene Achse

Sein Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Wagen war nach dem Unfall jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den entstandenen Schaden an Auto und Leitplanken schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 7.000 Euro.