1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.















Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B313 bei Nürtingen entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen-Gespann gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße von Köngen kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Wendlingen auf die Abbiegespur in Richtung A8 wechselte, übersah er einen von der Autobahn abfahrenden 58-Jährigen und stieß mit dessen Auto zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.