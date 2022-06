1 Wieso er von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht klar. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße bei Nürtingen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.















Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstag auf der Bundesstraße 313 zwischen Nürtingen und Großbettlingen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Fahranfänger war gegen 14.45 Uhr mit seiner Maschine in Fahrtrichtung Großbettlingen unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte zunächst ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand nach Angaben der Polizei ein Sachen in Höhe von mehreren tausend Euro.