1 An ihrer Vespa entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Beim Bremsen an einer roten Ampel auf der B313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) ist eine 15-Jährige mit ihrer Vespa gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.















Bei einem Sturz mit ihrer Vespa hat sich eine 15-Jährige am Montagvormittag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Gegen neun Uhr befuhr sie nach den Angaben mit dem Kleinkraftrad die B 313 von Großbettlingen kommend in Richtung Nürtingen. An der Kreuzung Großer Forst bremste sie an einer roten Ampel, wobei ihr das Vorderrad wegrutschte. Sie stürzte samt Fahrzeug zu Boden. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Vespa entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.