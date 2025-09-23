Unfall auf B313 bei Köngen: Drei Autos kollidieren – Bundesstraße zeitweise gesperrt

1 Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Drei Autos stoßen am Montagnachmittag auf der B313 zusammen, alle drei müssen abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme muss die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.











Bei einem Unfall zwischen drei Autos auf der B313 bei Köngen ist am Montagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in diesem Bereich zeitweise gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 51-jähriger Ford-Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der rechten Spur der B313 in Richtung Nürtingen unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen den langsam vor ihm fahrenden Mercedes eines 38-Jährigen offenbar zu spät erkannte. Der 51-Jährige wich zwar noch nach links aus, doch der Ford kollidierte dennoch mit dem Heck des Mercedes.

Im weiteren Verlauf schleuderte der Ford noch gegen die Seite eines weiteren Mercedes, dessen 27 Jahre alter Fahrer auf der linken Spur unterwegs war. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Allerdings mussten die drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zeitweise beide Spuren der B 313 gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ausfahrt Wendlingen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.