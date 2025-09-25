Unfall auf B312: Fahranfänger verursacht bei Neckartenzlingen hohen Schaden

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Er geriet auf die Gegenspur und prallte in die Leitplanken.











﻿ Ein 19-jähriger Fahranfänger hat am frühen Donnerstagmorgen auf der B312 bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen schweren Unfall verursacht. Der junge Mann fuhr nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr mit seinem Toyota Yaris in Richtung Stuttgartund geriet kurz nach der Ausfahrt Bempflingen auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er mit voller Wucht gegen die Leitplanken. Der Aufprall schleuderte den Wagen zurück auf die rechte Fahrspur. Nach etwa 100 Metern kam der Toyota erneut von der Fahrbahn ab und landete auf dem Grünstreifen, wo er nach rund 20 Metern zum Stehen kam.

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer übermüdet war.Verletzt wurde niemand, doch der Wagen war so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst ihn bergen musste. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.