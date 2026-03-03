Unfall auf B27: Porsche löst sich von Lkw – hoher Schaden

1 Am Dienstagabend kam es auf der B27 zu einem Unfall, bei dem ein Porsche von einem Lkw fiel. Das Bild zeigt nicht den konkreten Unfall (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Am Dienstagabend kommt es auf der B27 zu einem Unfall. Ein Porsche fällt offenbar von einem Lkw. Die Hintergründe sind noch unklar.











Auf der B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg ist es am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an der Ausfahrt Zuffenhausen. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den späten Abend hin.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein Porsche von einem Lkw. Ob eine unzureichende Ladungssicherung oder ein technischer Defekt die Ursache war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei war vor Ort und nahm den Unfall auf. Am späten Abend war die Strecke wieder frei.