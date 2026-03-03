Unfall auf B27: Porsche GT4 stürzt von Autotransporter auf Audi – 230.000 Euro Schaden

1 Am Dienstagabend kam es auf der B27 zu einem Unfall, bei dem ein Porsche von einem Lkw fiel. Das Bild zeigt nicht den konkreten Unfall (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Auf der B27 bei Zuffenhausen kommt es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall. Ein Porsche GT4 fällt von einem Autotransporter. Der Schaden ist hoch.











Ein alkoholisierter Audi-Fahrer hat am Dienstagabend auf der B27 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn A81 in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord touchierte er einen neben ihm fahrenden Mercedes eines 48-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich auf der rechten Spur zum Stehen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Autotransporters erkannte die schlecht abgesicherte Unfallstelle zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten.

Porsche GT4 von der Ladefläche und stürzt auf Audi

Infolge des Bremsmanövers löste sich ein Porsche GT4 von der Ladefläche des Transporters und stürzte auf den Audi.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 230.000 Euro. Warum sich der Porsche von der Ladefläche löste, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 38-jährige Audi-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend an.