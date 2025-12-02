Unfall auf B27 in Aichtal: Drei Fahrzeuge kollidieren – stundenlange Verkehrsbehinderungen

1 Wegen des Unfalls musste die B27 für mehrere Stunden zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Drei Fahrzeuge – darunter ein Lkw mit Anhänger – kollidieren auf der B27 in Aichtal. Der Unfall zieht massive Verkehrsbehinderungen am Dienstag nach sich. Was bislang bekannt ist.











Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Dienstagnachmittag für stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der B27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) gesorgt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, waren die drei Fahrzeuge kurz nach 15 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es kurz vor der Aichtalbrücke zu dem Unfall kam. Am Unfall war unter anderem ein Lkw samt Anhänger beteiligt. Eines der zwei weiteren Fahrzeuge landete auf dem Dach.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B27 bis kurz vor 19 Uhr zeitweise gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Informationen zum Unfallhergang sowie zu etwaigen Verletzten liegen noch nicht vor.