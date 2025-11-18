Unfall auf B27 bei Echterdingen: 10.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß im Berufsverkehr

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Auf der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall hoher Schaden entstanden. Zudem wurde eine Person leicht verletzt.











﻿ Auf der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) kam es am Dienstag im Berufsverkehr zu einem Unfall. Eine 24-Jährige war offenbar aus Unaufmerksamkeit und wegen zu wenig Sicherheitsabstand auf einen vor ihr fahrenden BMW aufgefahren, berichtet ein Polizeisprecher.

Demnach war die Frau gegen 8.15 Uhr auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen-Mitte kam es dann zum Zusammenstoß, als der Fahrer des BMW wegen des Verkehrs bremsen musste.

Während der 46-Jährige unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt, aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 10.000 Euro, der Wagen der 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr ausgerückt.