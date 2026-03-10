Unfall auf B14 in Stuttgart: Rollerfahrerin verunglückt – langer Stau im Feierabendverkehr

1 Auf der B14 kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Foto: SDMG/Schulz

Auf der B14 in Stuttgart kommt es am Dienstagabend zu einem langen Stau im Feierabendverkehr. Grund ist ein Unfall mit einer Rollerfahrerin.











Ein Unfall auf der B14 in Stuttgart hat am Dienstagabend für einen Stau im Feierabendverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 17 Uhr zwischen dem Heslacher Tunnel und dem Schattenring bei der Ausfahrt Universität Vaihinger.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 68-jährige Rollerfahrerin auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren und dadurch gestürzt. Der genau Unfallhergang sei derzeit noch nicht endgültig geklärt. Die Frau wurde demnach schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Eine Fahrspur musste gesperrt werden. Foto: SDMG/Schulz

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt werden. Autofahrer bildeten zudem eine Rettungsgasse, damit der Rettungsdienst zu der Frau gelangen konnte.