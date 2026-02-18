Unfall auf B10 im Kreis Esslingen: Sattelzug kollidiert mit VW Polo – und schleudert diesen in VW Passat

1 Eine Person wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Am Dienstagmittag hat sich auf der B10 am sogenannten Plochinger Dreieck ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs. An der Überleitung wollte er nach rechts auf die Spur zur B313 in Richtung Nürtingen wechseln. Dabei übersah er eine dort mit ihrem VW Polo fahrende 70-Jährige, sodass es zur Kollision kam.

Der Polo schleuderte über alle drei Fahrstreifen auf die linke Spur. Dort kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem VW Passat eines 40-Jährigen. Anschließend prallte der Polo in die Leitplanke und kam zum Stehen.

Blick auf das Plochinger Dreieck (Archivbild). Foto: imago stock&people

Unfall auf B10: Frau verletzt, Auto Totalschaden

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt die 70-jährige Fahrerin leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

An dem Polo entstand laut Polizei vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.