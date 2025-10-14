Unfall auf B10 bei Schwieberdingen: Getränkekisten auf Straße gefallen – eine Spur für eine Stunde gesperrt

1 Die Polizei sperrte die Fahrtrichtung Vaihingen/Enz der B10 für eine Stunde. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Rund 30 Getränkekisten fallen bei einem Unfall auf die B10 bei Schwieberdingen. Die Polizei sperrt die Fahrtrichtung Vaihingen/Enz für eine Stunde.











Link kopiert

Rund 30 Getränkekisten sind am Dienstagnachmittag auf der B10 bei Schwieberdingen von einem Getränkelaster gefallen. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B10 in Richtung Vaihingen an der Enz für rund eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei meldet, hatten mehrere Personen gegen 15 Uhr der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass ein LKW auf der B10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz stehen würde. Drumherum hätten sich Getränkekisten verteilt und ein Teil der Ladung wäre in eine gefährliche Schräglage gerutscht. Zwei Beamtinnen des Polizeipostens Schwieberdingen sperrten daraufhin die Fahrbahn in Richtung Vaihingen an der Enz und versuchten den ankommenden Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeizuleiten.

Offenbar war der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer beim Einfahren von Schwieberdingen kommend auf die B10 zu schnell unterwegs, sodass die wohl nicht fachgerecht gesicherte Ladung vom Lastwagen fallen konnte. Die heruntergefallenen Kisten, die mit PET-Sprudelflaschen gefüllt waren, wurden eingesammelt und wieder aufgeladen. Nachdem die gesamte Ladung ordentlich gesichert war, konnte der Lastwagenfahrer gegen 16.10 Uhr seine Fahrt fortsetzen, die Sperrung wurde aufgehoben. Der Sachschaden blieb laut Polizei gering. Der Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.