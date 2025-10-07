Unfall auf B10 bei Reichenbach: Stau nach Auffahrunfall im Berufsverkehr

1 Durch den Unfall staute sich der Verkehr am Dienstag in Richtung Stuttgart. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen beträchtlicher Schaden entstanden. Zudem staute sich der Verkehr nach der Kollision.











﻿ Auf der B 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall ereignet, der im Berufsverkehr in Richtung Stuttgart für einen kilometerlangen Stau gesorgt hat. Laut Polizei ist der Unfall gegen 6.20 Uhr passiert, mutmaßlich wegen einer Unaufmerksamkeit.

Ein 26 Jahre alter Opel-Fahrer hatte auf der Höhe von Reichenbach abbremsen müssen. Ein 38 Jahre alter Smart-Fahrer hinter ihm bemerkte dies zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Opel auf.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 20.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten und des dichten Berufsverkehrs bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau auf der Bundesstraße. Verletzt wurde niemand.