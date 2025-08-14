Unfall auf B10 bei Esslingen: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt – Hoher Schaden

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B10 bei Esslingen zu mehreren Unfällen und Sperrungen. Auf Höhe des Landratsamtes entstand hoher Schaden.











﻿ Bei einem Auffahrunfall auf der B 10 bei Esslingen sind am Donnerstagmorgen drei Autos beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall gegen 5.45 Uhr auf Höhe des Landratsamtes ereignet. Ein 61-jähriger Fahrer eines Audi A8 hatte in Fahrtrichtung Stuttgart verkehrsbedingt gebremst. Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin bremste ebenfalls, wurde aber von einem 35-jährigen VW-Golf-Fahrer zu spät bemerkt.

Der VW prallte auf den Mercedes, der dadurch auf den Audi aufgeschoben wurde. Der Mercedes stieß zudem gegen die Schutzplanke. Der Sachschaden lag bei mindestens 13.000 Euro. Der Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf der B10 ereigneten sich am Donnerstagmorgen zudem zwei weitere Unfälle, weshalb die Bundesstraße mehrfach gesperrt werden musste.