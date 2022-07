1 Ein offenbar betrunkener Fahrer war auf der B10 für einen Unfall verantwortlich. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein 66-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf der B10 bei Esslingen auf einen vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren und hat dessen Fahrer verletzt. Außerdem entstand ein hoher Schaden.















Am Sonntagvormittag wollte ein 66-Jähriger auf dem B10 bei Esslingen gegen 10 Uhr offenbar das vor ihm fahrende Auto überholen, krachte dem Wagen dabei jedoch ins Heck. Laut Polizeiangaben war der Mann betrunken.

Wie ein Sprecher mitteilte, fuhren beide Autos zunächst auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Ulm. Auf Höhe der ausfahrt Oberesslingen wollte der 66-Jährige offenbar den Wagen vor sich überholen und beschleunigte. Dabei krachte er dem Wagen jedoch ins Heck, wodurch dessen 27-Jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht, der 66-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 17 000 Euro.