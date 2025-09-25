Unfall auf B10 bei Esslingen: 31-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der B10 ist am Donnerstagmorgen ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden.











Link kopiert

﻿ Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der B10 bei Esslingen einen Auffahrunfall verursacht. Der Mann ist gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Stuttgart gefahren als er auf Höhe Pliensauvorstadt aus unklaren Gründen ins Heck eines Ford Transit eines 26-Jährigen krachte.

Der Unfallverursacher erlitt dabei leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Über größere Verkehrsbehinderungen liegen trotz Berufsverkehr keine Informationen vor.