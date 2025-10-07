Unfall auf B10 bei Deizisau: Doppelt aufgefahren – Drei Verletzte und hoher Schaden bei Zusammenstoß

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B10 bei Deizisau (Kreis Esslingen) sind am Montagmorgen drei Personen verletzt worden. Zudem entstand hoher Schaden.











Link kopiert

﻿ Auf der B 10 bei Deizisau hat sich am Montagmorgen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden dabei drei Personen verletzt.

Demnach ist der Unfall kurz nach 7 Uhr im Berufsverkehr passiert. Eine 24 Jahre alte Mini-Fahrerin sei auf Höhe Deizisau in Fahrtrichtung Stuttgart auf einen BMW einer 23-jährigen Frau aufgefahren, der wegen des Verkehrs gebremst hatte. Kurz darauf sei ein 29-Jähriger mit seinem Seat auf den Mini aufgefahren.

Durch den Zusammenstoß seien beide Fahrerinnen und der 24-jährige Beifahrer im Mini leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst transportierte laut Polizei alle drei in eine Klinik. Der Seat-Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Autos seien nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 30.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten kam es in Richtung Stuttgart zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.