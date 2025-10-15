Unfall auf B10 bei Deizisau: 30-Jähriger fährt auf stockenden Verkehr auf – schwer verletzt in Klinik

1 Durch den Unfall entstand im Feierabendverkehr in Richtung Göppingen schnell ein Stau. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall auf der B10 bei Deizisau (Kreis Esslingen) ist am Dienstagnachmittag ein 30-Jähriger schwer verletzt worden. Was ist bekannt?











﻿ Ein schwerer Auffahrunfall auf der B10 bei Deizisau hat am Dienstagnachmittag für langen Stau gesorgt. Laut Polizei wurde dabei ein 30-Jähriger schwer verletzt.

Demnach fuhr der Mann kurz nach 16 Uhr in seinem VW in Richtung Göppingen und bemerkte dabei zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er fuhr mit seinem Wagen ins Heck eines Ford Focus, der von einem 35-Jährigen gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der Ford noch auf den BMW eines 38 Jahre alten Mannes geschoben. Der VW-Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde und dort stationär aufgenommen werden musste.

Die beiden anderen Fahrer sowie insgesamt drei kleine Kinder, die in den Autos saßen, blieben unverletzt. Der VW und der Ford mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten staute sich der Verkehr auf bis zu fünf Kilometern. Gegen 17.30 Uhr war die Strecke in Richtung Göppingen wieder frei.