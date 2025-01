Unfall auf B 465 bei Owen: 25-Jähriger bei Unfall verletzt – Vorfahrt missachtet

Festnahme in Plochingen 35-Jähriger uriniert und randaliert in Zug – Polizist verletzt

Ein 35-Jähriger hat bereits am Freitagabend in einem Zug randaliert. Als das Zugpersonal ihn des Zuges verweist, wird er gewalttätig und verletzt später auch einen Polizisten am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen).